FAZ: Трамп четыре раза пытался позвонить Моди, но тот отклонял разговор

Президент США Дональд Трамп за последние недели предпринимал четыре попытки поговорить по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но последний отказывался от разговора. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

Моди унизил Трампа
Издание напомнило, что Трамп до этого шокировал Индию экспортными пошлинами в 25% и называл ее "мертвой экономикой".

"Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным", - считают авторы.

По их оценке, нежелание говорить с Трампом по телефону показывает, насколько индийский премьер раздосадован действиями главы Белого дома.

В статье отмечается, что в Индии отношение к Трампу значительно изменилось, в том числе из-за его заявлений о стремлении развивать отношения с Пакистаном.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидалось, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. Визит в Индию американской делегации для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными. Повышенные пошлины должны вступить в силу 27 августа.