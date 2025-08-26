Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире Fox News, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности России участвовать в гарантиях безопасности для Украины носят шуточный характер, передает «Пул N3».

По словам Помпео, Россия не намерена принимать участие в реальных гарантиях безопасности. Он отметил, что стороны могут обсудить требования по прозрачности относительно перемещений внутри определенных границ.

Помпео подчеркнул, что такие требования по прозрачности уже обсуждались ранее в других регионах мира. Однако он подчеркнул, что в контексте реальных гарантий безопасности для Украины Россия не будет участвовать.

«Мы видели такое и в других местах в мире раньше. Возможно, это то, что он имеет в виду под «участием». Но что касается реальной безопасности, предоставляемой украинскому народу, в этом не будет никакого участия России», — отметил Помпео.

Ранее Лавров заявил, что Москва не считает приемлемым предоставление гарантий безопасности только украинской стороне, РФ выступает за принцип неделимости безопасности.