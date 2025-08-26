Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Трамп накажет самого себя санкциями против Индии»

Если Дональд Трамп действительно попробует свести импорт российской нефти в Индию к нулю, последствия могут оказаться совсем не такими, как он себе представляет, предупреждает аналитик Амрита Сен в своей статье для Financial Times. По данным OilX, импорт российской нефти в Индию составляет 1,5-2 миллиона баррелей в день. Если бы эти поставки прекратились в одночасье и Индии пришлось бы закупать нефть в других местах, мировые цены на топливо резко подскочили бы, а инфляция в США и других странах усилилась бы. По мнению Сен, принципиальный вопрос для нефтяного рынка заключается в следующем: хватит ли у Трампа смелости поднять цены для американских потребителей?

В отличие от Китая, у Индии нет теневой банковской сети, позволяющей избегать санкций, и она склонна играть по правилам. Прецедент очевиден: страна полностью прекратила импорт иранских товаров во время первого срока Трампа, когда было объявлено о вторичных санкциях. Одним из путей решения проблемы могла бы стать комбинация уступок Индии по сельскохозяйственным тарифам США, сокращения закупок российской нефти или увеличение обязательств по закупкам энергоносителей у США. Проблема в том, что если Запад серьезно настроен на санкции против России, ему придется смириться с потерей более чем шести миллионов баррелей нефти в сутки, что значительно превышает резервные мощности ОПЕК+. Это приведет к резкому росту цен на нефть (значительно выше ста долларов), что не понравится ни Трампу, ни Европе.

Шмыгаль похвалил Латвию за помощь ВСУ с дронами

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс и его украинский коллега Денис Шмыгаль на встрече в Киеве обсудили краткосрочные и долгосрочные планы военного сотрудничества, сообщает Baltus Balss. На переговорах Шмыгаль также проинформировал Спрудса о потребностях ВСУ.

Украинский министр обороны отметил, что среди приоритетов Киева - активизация совместного производства как на Украине, так и в Латвии. Кроме того, министры обсудили дальнейшее участие Латвии в программе обучения украинских военных. Шмыгаль подчеркнул, что Латвия «играет важную роль в деятельности коалиции дронов». Особенно важным он назвал решение правительства Латвии выделить два миллиона евро на закупку оружия по списку приоритетных требований Украины.

«Когда след ведет к Киеву, Запад отводит глаза»

Расследование подрыва трубопроводов системы «Северный поток» близится к завершению спустя почти три года, пишет американское издание Responsible Statecraft. Однако новости об аресте по этому делу бывшего украинского военного были восприняты на Западе «как звонок мобильного телефона в церкви - все что-то слышат, но делают вид, что не замечают». Вскоре после совершения диверсии ведущие СМИ, западные лидеры и эксперты поспешили обвинить Россию. Для них не имело значения, что Россия была совладельцем трубопроводов.

Когда расследование пошло в обратном направлении, шведы прекратили разбирательства. С тех пор дело в основном находилось в руках немцев, которые в 2023 году вышли на след 48-летнего украинского военного - координатора, но не организатора заговора. Последняя новость касается некоего «Сергея К.» - отставного военнослужащего ВСУ, который был задержан во время поездки с семьей в Италию. Его обвиняют в вербовке людей для участия в заговоре и руководстве группой диверсантов. Немецкие следователи считают, что заговор был разработан высокопоставленными офицерами ВСУ и спецслужб во главе с генералом, «командующим элитным армейским подразделением» Украины. Однако некоторые считают украинскую команду лишь прикрытием для настоящих американских профи-водолазов, которые заложили взрывчатку. Автор Responsible Statecraft подчеркивает, что один факт установлен точно: элита, поспешившая обвинить Россию, была абсолютно неправа, но не хочет этого признавать.

«Никаких войск: что Италия готова сделать для Украины»

Италия отказывается принимать какое-либо участие в отправке миротворцев на Украину, но готова внести свой вклад в разминирование территорий, пишет IL Fatto Quotidiano. В последние дни - особенно в ходе закрытых встреч с советниками по национальной безопасности и министрами обороны стран-союзниц - власти Италии заявили о готовности «задействовать военно-морских и военных специалистов для операций по разминированию в украинских водах и на украинских территориях».

IL Fatto Quotidiano отмечает, что Италия может задействовать для таких операций свои минно-тральные корабли и вспомогательные фрегаты. Предложение об оказании помощи в разминировании было озвучено бывшим премьер-министром Марио Драги еще в июне 2022 года. По оценкам украинцев, к работам по разминированию потребуется привлечь не менее пяти тысяч человек в течение «десятилетий».

МИД Украины осудил участие Вуди Аллена в Московской кинонеделе

Американский режиссер Вуди Аллен выступил на Московской международной неделе кино 24 августа. Аллен принял участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» по видеосвязи. Встречу с ним провел российский режиссер Федор Бондарчук.

МИД Украины заявил, что Киев «решительно осуждает» участие Аллена в российском фестивале, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Украинские дипломаты назвали это «позором» для режиссера и заявили, что он «сознательно закрывает глаза» на действия России. В ходе выступления Аллен заявил, что ему всегда нравилось российское кино, и допустил съемки своего фильма в России.