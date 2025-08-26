Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил ужесточение санкций против России, если встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится в ближайшие две недели.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни пригрозил ужесточить санкции против России в случае срыва встречи лидеров России и Украины, передает РИА «Новости».

Мерц сообщил: «Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу».

По словам Мерца, президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу между ним, Путиным и Зеленским, если переговоры на двустороннем уровне не состоятся. Канцлер подчеркнул, что это был бы логичный следующий шаг в текущей ситуации.

В Германии обвинили Мерца в желании взять реванш у России

Мерц отметил, что в случае отказа России от встречи потребуется усилить давление и Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Также не исключается введение новых штрафных пошлин со стороны США. Кроме того, Европа и США совместно с Украиной обсуждают возможные гарантии безопасности, чтобы украинская армия могла обеспечивать долгосрочную защиту страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

Трамп также допустил, что встреча между президентами России и Украины может не состояться, подчеркнув независимость их решений.

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне теоретически остается возможным, однако на практике пока маловероятно.