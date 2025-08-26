«Заберете?»: Трамп выпросил ручку у Ли Чжэ Мена в качестве подарка

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу понравилась ручка лидера Южной Кореи Ли Чжэ Мена, американскому лидеру оставили ее в качестве подарка.

После этого акции южнокорейского производителя канцелярских товаров Monami при открытии торгов подскочили примерно на 23 процента.

— Это ваша ручка? Вы заберете ее с собой? — спросил Трамп у Ли Чжэ Мена.

После того как лидер Южной Кореи подарил главе Белого дома ручку, южнокорейская администрация подтвердила, что она была изготовлена специально для президента страны и изначально ее не планировали дарить, передает «Хангук кэнджэ синмун».

Ранее Ли Чжэ Мен заявил, что опасался повторить судьбу украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом. При этом перед встречей американский лидер опубликовал «угрожающий пост» о «чистках» в Южной Корее и упоминал обыски на американских базах.

Дональд Трамп в свою очередь выразил обеспокоенность текущей политической ситуацией в Южной Корее, отметив, что события в стране напоминают ему «судную ночь». По его словам, США не может «это допустить и вести там дела».