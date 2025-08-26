Раскрыто отношение азербайджанцев к Зеленскому

Жители Азербайджана массово поддерживают Владимира Зеленского. Как сообщает «Царьград», об этом заявил известный азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев.

Во время взятия интервью у посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева Фатуллаев заявил, что Зеленский — «фигура популярная», в том числе и в Азербайджане.

«Я считаюсь что мы здесь заждались господина Зеленского. Я пользуюсь социальными сетями и замечаю, что у многих моих друзей и подписчиков (на аватаре — прим. ред.) я встречаю потрет Зеленского. Это говорит о его уровне популярности в Азербайджане», — добавил журналист.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку продолжит помогать Киеву. Незадолго до этого он распорядился направить 2 млн долларов на помощь Украине.