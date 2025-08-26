Киеву преподнесли неприятный сюрприз

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинским гражданам. Как сообщает РИА Новости, таким образом «заклятый друг» преподнес Киеву неприятный сюрприз.

Закон был принят властями Польши 12 марта 2022 года и продлевался каждые полгода. Он подразумевал специальный статус для украинцев, приехавших в страну после февраля 2022 года, а также выделение для них пособий и льгот. Если действие документа не продлят, то специальный статус перестанет действовать после 30 сентября.

Формально Навроцкий возмутился тем, что неработающие украинцы могут получать в Польше социальные пособия и бесплатную медицинскую помощь — это единственная категория иностранцев в стране, у которых есть подобные привилегии. Однако, как выяснилось, последствия решения польского президента несколько шире.

25 августа министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский заявил, что теперь Варшава не может оплачивать Starlink, которым пользуется вся украинская армия. При этом Польша закупила для Украины 29,5 тысяч станций Starlink из 50 тысяч. Кроме того, в 2025 году польские власти поссорились с американским бизнесменом Илоном Маском, когда тот угрожал отключить спутниковый интернет для украинской армии.

Пока неизвестно, за сколько месяцев вперед заплатила Польша. По этой причине ожидать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре лишатся своей «нервной системы», не приходится. Однако ситуация для Киева тревожная, с учетом того, что Варшава была одним из самых щедрых спонсоров украинской власти.

Причина подобной перемены довольно простая — Варшаву забыли позвать на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Подобная попытка решить украинский кризис без учета мнения польских властей могла серьезно их задеть.

«Причем настолько, что политические оппоненты не упустили шанса уколоть Навроцкого, который до выборов убедительно рассказывал, что он для Трампа свой в доску и в Вашингтоне придется ко двору», — отмечается в публикации.

Теперь Украина и ее союзники должны будут искать выходы из сложившейся ситуации. Вместе с тем Польша не единственная, с кем ссорятся украинские власти — например, с Венгрией на фоне ударов по нефтепроводу «Дружбу». Таким образом, Владимир Зеленский окружает страну кольцом врагов, и если Трамп попросит их припомнить Киеву старые обиды, то те не заставят себя долго ждать.