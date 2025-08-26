Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) заявил, что "проект Украина завершен".

По его мнению, с премьер-министром Великобритании Киром Стармером «покончено», следующей будет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Проект Украина завершен», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

Дотком также обратился с призывом к Стармеру уйти со своей должности, прокомментировав пост британского премьера об ускорении строительства почти 100 000 домов фразой "уходи".

Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком ранее попадал в поле зрения Федерального бюро расследований (ФБР), в том числе был задержан по запросу американской спецслужбы и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам предприниматель называл обвинения в свой адрес предвзятыми. Соединенные Штаты требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он в настоящее время проживает и продолжает судиться против экстрадиции.