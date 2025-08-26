В Евросоюзе полагают, что смогут оказать давление на Венгрию и Словакию с целью получить их поддержку для утверждения 19-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Ранее Словакия и Венгрия выражали опасения по поводу возможных негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей в Евросоюз и поэтому блокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций.

«Дипломаты уверены, что смогут оказать на них давление и добиться единогласной поддержки, необходимой для принятия 19-го пакета», — отмечается в материале.

Один из дипломатов напомнил, что все предыдущие пакеты европейских санкций против России уже были утверждены, сообщает Politico. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявляла, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет подготовлен к началу сентября.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования «Оценка воздействия адресных (персональных) санкций США на российские компании в 2014–2023 годах» сообщили, что персональные санкции, введенные против российских компаний, вопреки ожиданиям, не оказали значительного негативного влияния на их доходы. Напротив, ограничения способствовали расширению деятельности этих предприятий в некоторых секторах.