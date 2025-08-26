Эксперты оценили перспективы вступления в ЕС стран Западных Балкан

Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, что процесс евроинтеграции Западных Балкан «буксует». По мнению собеседников газеты, Черногория - наиболее вероятный кандидат на вступление в ЕС, а членство Сербии в Евросоюзе может и вовсе оказаться «утопией».

Черногория планирует стать полноправным членом ЕС к 2028 году. Программный координатор Российского совета по международным делам Милан Лазович заявил, что вступление страны в Евросоюз весьма вероятно, но добавил, что из-за территориальных споров процесс может заблокировать Хорватия.

В Боснии и Герцеговине за последние десять лет процесс евроинтеграции замедлился, подчеркивают «Известия». Депутат парламента Республики Сербской Срджан Мазалица рассказал газете, что в ЕС не хотят принимать страны с неразрешенными внутренними конфликтами, а большинство стран Западных Балкан именно такие.

«В этом отношении Босния и Герцеговина - худший кандидат, поскольку боснийские мусульмане упорно стремятся к созданию унитарного государства. <…> Честно говоря, я не верю, что Босния и Герцеговина когда-либо станет членом ЕС», - заявил Мазалица

Премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски отметил, что страна ждет членства в ЕС уже 25 лет, но процесс блокируют соседние Греция и Болгария из-за «исторически-территориальных» вопросов. Кроме того, в последнем докладе ЕС, касающемся переговоров о членстве с Северной Македонией, отмечается высокий риск коррупции в стране.

В Сербии, ключевой стране региона, продолжаются акции протеста. По мнению российского посла в Белграде Александра Боцан-Харченко, ЕС стремится заменить президента Александра Вучича на лояльного руководителя. «Известия» отметили, что Евросоюз не устраивает внешняя политика Белграда - сохранение связей с Россией, отказ от санкций против Москвы и нежелание признавать Косово.

«Я в целом считаю цель и возможность вступления Сербии в ЕС утопией», - заявил Лазович.

По его мнению, Белград не пойдет на выполнение условий Брюсселя, противоречащих национальным интересам Сербии. Процесс интеграции Сербии в Евросоюз Лазович назвал лишь «видимостью».

«Известия» подчеркнули, что еще один кандидат на членство в ЕС - Албания - так и не решила проблемы черного рынка и организованной преступности. А независимость Косово не признают пять стран ЕС: Румыния, Словакия, Испания, Кипр и Греция. По мнению опрошенных газетой экспертов, в ближайшие годы это вряд ли изменится.