В Польше опровергли сообщения об отключении Starlink для ВСУ

Польша продолжит оплачивать связь Starlink для Украины, несмотря на вето польского президента Кароля Навроцкого. Об этом заявил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий в соцсети X.

«Вето президента Кароля Навроцкого не отключает интернет Starlink на Украине, поскольку расходы на это подключение финансируются на основании положений действующего законодательства», — подчеркнул он.

До этого польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщал, что Польша прекратит оплачивать систему спутниковый связи Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

По всей линии фронта у ВСУ перестали работать терминалы Starlink

По его мнению, отключение Starlink — это «лучший подарок» для российских войск.

25 августа президент Польши сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим украинцам.