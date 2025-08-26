Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева

Чтобы задержать террориста, участвовавшего в нападении на «Крокус Сити Холл», пришлось пилить дерево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника судебного заседания.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что во время погони один из террористов убежал в лес и залез на дерево, сам слезать он отказался.

Ранее, 25 августа в суде выступили сотрудники ДПС. По их словам, террористы пытались оторваться от преследования, выехали на встречную полосу и врезалась в другую машину. После этого все четверо разбежались в разные стороны в лес.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент, когда на сцене должна была выступать рок-группа «Пикник». Жертвами нападения стали 149 человек, еще более 300 человек получили травмы и ранения.