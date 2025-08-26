Оценены шансы Сербии справиться с кризисом

Сербское руководство имеет потенциал для разрешения политического кризиса в стране, но вмешательство извне недопустимо. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

По словам Харченко, «не имея никаких просьб специальных от сербского руководства, исходим из того, и действительно это на реальность мнение опирается, что оно (правительство Александра Вучича, - ред.) способно абсолютно справиться со своими внутренними задачами, и никто не должен вмешиваться в их решения и развязки».

Посол подчеркнул, что для урегулирования кризиса в стране Вучич принимает социально-экономические меры. По его словам, увеличивалась сумма пенсий, стипендий студентам и заработной платы преподавателям, также в ход шли дополнительные субсидирования учебных заведений.

«И шире - зарплаты повышались при твердых обещаниях дальнейшего повышения. И они выполняются. Это редчайший случай вообще в регионе, наверное, когда выполняются эти обещания и обязательства», — отметил Боцан-Харченко.

В Сербии начались протесты студентов и оппозиции после трагедии на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года обрушился навес и погибли 16 человек. Ситуация в городах страны обострилась уже в середине августа. Протестующие активизировались, особенно в вечернее и ночное время, вступая в столкновения с полицией и блокируя дороги.