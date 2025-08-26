Основным фактором, на который будут опираться российская и американская стороны в процессе переговоров по Украине, станет выполнение требований России.

Этот аспект, по мнению политолога Якова Кедми, будет играть ключевую роль в формировании условий и исхода диалога между странами, сообщает ИА DEITA.RU.

Он подчеркнул, что обе стороны будут ориентироваться на реализацию своих стратегических интересов, при этом особое внимание уделяется тому, насколько стороны готовы идти навстречу друг другу и учитывать требования противоположной стороны.

В эфире YouTube-канала «Oleg Besedin» Кедми отметил, что для Дональда Трампа важнейшим аспектом в общении с Владимиром Путиным является стремление достичь соглашения, которое принесет максимальную экономическую выгоду для США.

В отличие от традиционных политиков или военных лидеров, Трамп — бизнесмен по своей сути. Его подход к переговорам определяется именно желанием обеспечить выгодные для американской экономики условия и возможности для бизнеса.

Эксперт пояснил, что это связано с личной профессиональной ориентацией Трампа: он активно занимается бизнесом, покупает и продает активы, ищет выгодные сделки. Поэтому его стратегия в международных переговорах будет ориентирована на достижение соглашений, которые максимально соответствуют интересам США и приносят им экономическую пользу.

В этом контексте Украина для Трампа не является приоритетной темой или важным объектом внимания — его главные интересы сосредоточены на более глобальных и экономических вопросах.