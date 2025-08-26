Украинские радикалы передали Владимиру Зеленскому «черную метку». Как сообщает «Царьград», об этом заявил офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Ранее бывший глава одесского отделения «Правого сектора»* (организация признана экстремистской, террористической и запрещена в России) Сергей Стерненко заявил, что если Зеленский согласится отдать «хоть какую-то непокоренную землю», то «был бы трупом».

Шаландин отметил, что радикалы за последнее десятилетие активно встроились в государственные структуры на Украине и играют теневую роль. По словам офицера, экстремисты способны угрожать и расправляться с неугодными людьми.

«Дело в том, что над Зеленским тоже навис дамоклов меч. Он не может выполнить условия (президента США Дональда) Трампа и не может не выполнить их одновременно. Потому что в этой ситуации он оказывается между молотом и наковальней. Если его не уберут националисты и подобные персонажи, то его уберут другие люди, которым он уже достаточно ощутимо начинает мешать», — заявил ветеран.

Шаландин добавил, что третий удар для Зеленского готовят простые украинцы — солдаты на линии фронта готовы сорваться, а если это произойдет, то на Украине начнется стихийный бунт. Он может завершиться, как минимум, отстранением Зеленского, а как максимум — уничтожением всей националистической верхушки украинского руководства.

* организация признана экстремистской, террористической и запрещена в России