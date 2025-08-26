«Начинает мешать»: Зеленскому передали «черную метку»
Украинские радикалы передали Владимиру Зеленскому «черную метку». Как сообщает «Царьград», об этом заявил офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.
Ранее бывший глава одесского отделения «Правого сектора»* (организация признана экстремистской, террористической и запрещена в России) Сергей Стерненко заявил, что если Зеленский согласится отдать «хоть какую-то непокоренную землю», то «был бы трупом».
Шаландин отметил, что радикалы за последнее десятилетие активно встроились в государственные структуры на Украине и играют теневую роль. По словам офицера, экстремисты способны угрожать и расправляться с неугодными людьми.
«Дело в том, что над Зеленским тоже навис дамоклов меч. Он не может выполнить условия (президента США Дональда) Трампа и не может не выполнить их одновременно. Потому что в этой ситуации он оказывается между молотом и наковальней. Если его не уберут националисты и подобные персонажи, то его уберут другие люди, которым он уже достаточно ощутимо начинает мешать», — заявил ветеран.
Шаландин добавил, что третий удар для Зеленского готовят простые украинцы — солдаты на линии фронта готовы сорваться, а если это произойдет, то на Украине начнется стихийный бунт. Он может завершиться, как минимум, отстранением Зеленского, а как максимум — уничтожением всей националистической верхушки украинского руководства.
