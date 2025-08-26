Недавние протесты жителей Великобритании показали, что королевство оказалось на пороге революции. О риске заявило издание Telegraph.

Автор статьи отметил, что протесты местных жителей с флагами с крестом святого Георгия продемонстрировали недовольство властями. При этом обычно британцы спокойно относятся к данному символу, подчеркивает издание.