В США признали нежелание Украины прекращать конфликт

Украина стремится противопоставлять давлению США, которые хотят прекратить украинский кризис.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Эти удары (по российским нефтеперерабатывающим заводам – «Газета.Ru») также создают политические рычаги для Киева, поскольку он пытается противостоять давлению президента Трампа, требующего прекратить войну, уступая хотя бы некоторым требованиям России», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает WSJ, еще с весны Пентагон ограничил использование Украиной предоставленных США ракет ATACMS для целей в России. Однако Украина стремится расширить удары по территории РФ, говорится в материале.

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме 18 августа. Тогда в Овальном кабинете была развернута карта Украины. По данным BBC, восточная часть территории страны, которая в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил РФ, была окрашена розовым цветом.

Позднее газета The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков писала, что Украина согласится на условие вывести свои войска с подконтрольной ей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США. На сегодняшний день Украина попала в ситуацию, когда может согласиться на уступку территорий «в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности», сообщает NYT.