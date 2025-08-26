Си Цзиньпин высоко оценил сотрудничество между парламентами КНР и РФ

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудничество законодательных органов Китая и России является неотъемлемой частью двустороннего стратегического партнерства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, прошедшей в Пекине.

"Сотрудничество между законодательными органами Китая и России является неотъемлемой частью двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Есть надежда, что две стороны будут активно осуществлять обмен опытом в области государственного управления и законодательства", - приводит его слова агентство Xinhua.