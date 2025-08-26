Украинские боевики за последнее время провели несколько атак дронами на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В результате экспорт нефти по данной ветке был остановлен. Это вызвало кризис в отношениях Киева с Венгрией и Словакией, которые и являются получателями российских энергоресурсов. Однако эксперты уверены, что на ситуацию надо смотреть глубже.

«Зеленский как главарь режима является несамостоятельным политическим актором. По сути дела, особенно в последний период, он просто выполняет директивы, которые спускаются ему из центра управления его полетами – из Брюсселя», – отмечает политолог-международник Тимур Шафир.

Эксперт напомнил о продолжающемся конфликте между Европейским союзом и Венгрией. В частности, он указал на замороженные 18 миллиардов евро, предназначенные для венгерского бюджета, что стало реакцией ЕС на позицию Будапешта, не поддерживающего антироссийскую политику Брюсселя.

Захарова прокомментировала реакцию Запада на удары по нефтепроводу «Дружба»

На этом фоне удары по «Дружбе» он расценил как возможную попытку косвенного давления на Венгрию со стороны ЕС. Если атаки происходят не впервые и несут в себе политический посыл, то говорить о случайности, по мнению политолога, уже не приходится.

Особую обеспокоенность у Шафира вызвала риторика украинских властей, сопровождающая действия против энергетической инфраструктуры. Он отметил, что заявления Зеленского и других представителей украинского руководства приобретают откровенно издевательский и провокационный характер. Ответы Киева на официальные обращения Венгрии он охарактеризовал как откровенное хамство, подчеркнув, что единственная «инициативность», которую демонстрирует украинская сторона – это грубость в исполнении внешнеполитических указаний.

По мнению эксперта, происходящее лишь подтверждает: Европа начала новую форму давления на неугодные страны, где удары по энергетике становятся частью гибридного конфликта. Украина здесь выступает в роли исполнителя, передает телеканал «Царьград».

Ранее Словакия предупредила, что удары по «Дружбе» могут оставить Украину без топлива.