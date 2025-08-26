Пока вы спали: опасения президента Южной Кореи и Трамп о ценном решении Путина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён признался, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом боялся повторить судьбу Владимира Зеленского. Речь идет об инциденте, который произошел в феврале в Белом доме, пишет РИА Новости.

"Перед тем как я встретился сегодня с президентом Трампом, он опубликовал в Truth Social очень угрожающий пост, который я воспринял с опаской… мы могли столкнуться с ситуацией Зеленского", - рассказал глава Южной Кореи.

Ли Чжэ Мён также добавил, что несмотря на опасения, встреча с главой Белого дома прошла хорошо.

Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без последствий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ожидают последствия за подрыв трубопровода “Дружба”. По словам политика, глава киевского режима открыто угрожал Венгрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Орбана в социальной сети в Facebook* (запрещена в России как экстремистская соцсеть).

“Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они обстреливают нефтепровод "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Отсюда следует, что венгры приняли правильное решение... У слов Зеленского будут долгие последствия”, — написал политик.

Отмечается, что в последнее время ВСУ трижды атаковали нефтепровод "Дружба", из-за чего прекращались поставки в Венгрию и Словакию.

Маск высказался о нелегитимных правительствах

Американский предприниматель Илон Маск уверен, что любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным. Об этом миллиардер написал на своей странице в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

"Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным", - говорится в публикации Маска.

Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске

Президент США Дональд Трамп высоко оценил согласие российского коллеги Владимира Путина приехать на встречу на Аляске. По его словам, президент России якобы не хотел лететь в США, пишет РИА Новости.

“Но я действительно ценю то, что он это сделал”, — заявил хозяин Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

В Госдепе рассказали, о чем Рубио договорился с ЕС по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас, по итогам которых стороны договорились продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта, пишет РИА новости со ссылкой на госдеп.

"Госсекретарь, министры иностранных дел и верховный представитель договорились продолжить сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению войны через долгосрочное урегулирование путем переговоров", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.

* Запрещена в России как экстремистская соцсеть.