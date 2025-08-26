Киев заявил о готовности к встречам лидеров в любом формате

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети X, что Киев готов к встречам на уровне лидеров в любых форматах и в любой точке мира.

Как уточнил глава МИД, это заявление он сделал после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими союзниками. Сибига признал, что Украина готова дать шанс дипломатии, добавив, что Москва должна понимать: время затягивать бесконечно не получится.

Глава МИД подчеркнул, что Киев подтвердил свою позицию по поводу гарантий безопасности. По его словам, они должны быть конкретными, юридически обязывающими и эффективными. Министр уточнил, что речь идет о многомерных гарантиях, включающих военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Он добавил, что украинская армия является фундаментальным элементом подобных гарантий, поэтому ее укрепление остается главным приоритетом.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC заявил, что условием для встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского является наличие повестки, которая в настоящий момент отсутствует. Он обвинил Киев в затягивании мирного процесса, так как тот отвергает условия Москвы.

Лавров также сообщил, что Москва признает Владимира Зеленского «де-факто главой режима» и готова с ним встретиться. При этом он подчеркнул, что при подписании юридических документов должно быть четкое понимание легитимности подписывающего лица.

Президент США Дональд Трамп после переговоров с украинскими и европейскими лидерами в Белом доме сообщил о начале подготовки встречи между Путиным и Зеленским. Он отметил, что предпочтительнее сначала провести двусторонние переговоры президентов, а затем рассмотреть возможность трехсторонней встречи.

Ранее Зеленский выразил готовность Украины к миру.