Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным подчеркнул значимость устойчивого диалога между парламентами двух стран для мировой стабильности.

Сотрудничество законодательных органов Китая и России стало ключевой темой встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Володина в Пекине, сообщает ТАСС.

«Сотрудничество между законодательными органами Китая и России является неотъемлемой частью двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху», – сказал глава КНР.

Он выразил надежду на активный обмен опытом по вопросам государственного управления и законодательства.

Во время встречи Си Цзиньпин также подчеркнул, что последовательное развитие отношений между Россией и Китаем соответствует коренным интересам народов обеих стран и служит источником стабильности для мира во всем мире. По его словам, отношения между двумя странами являются наиболее стабильными и стратегически насыщенными среди всех великих держав.

Напомним, в Пекине прошла встреча китайского лидера Си Цзиньпина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин приехал в КНР во главе парламентской делегации России по приглашению главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Президент России Владимир Путин намеревается посетить Китай для участия в масштабных переговорах и саммите ШОС в Тяньцзине.