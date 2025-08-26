Вучич принес подгузники на встречу с журналистами

Президент Сербии Александр Вучич принес на пресс-конференцию корзину с подгузниками для взрослых и призвал готовиться к реформам. Об этом сообщила газета Danas.

© Газета.Ru

Журналисты уточнили, что сербский лидер подготовил около десятка корзин с различными товарами. Они были сложены в три «этажа», добавило издание.

«В корзинах лежали не разноцветные яйца, а влажные салфетки, подгузники для взрослых и предметы первой необходимости», — говорится в материале.

Газета отметила, что Вучич в своей речи анонсировал экономические реформы, которые помогут гражданам пережить экономический спад в Сербии. По словам президента, подобная ситуация сложилась из-за «студенческо-блокадно-террористического движения». При этом, по словам журналистов, никто из присутствующих не понял, о чем говорит глава государства.

Вучич назвал главной целью внешней политики Сербии вступление в ЕС

Накануне Вучич заявил, что вступление в Евросоюз остается ключевой внешнеполитической целью Сербии. Также сербский лидер высказался об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, назвав их корректными. Он выразил мнение, что российский лидер готов завершить конфликт на Украине дипломатическим путем.

