Трамп пригрозил странам, нападающим на США

Странам, которые вводят различные налоги или регуляторные меры против США в сфере цифровых услуг грозят дополнительные пошлины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков — все это направлено на то, чтобы нанести ущерб американским технологиям или дискриминировать их… Этому необходимо положить конец немедленно!» — заявил лидер Штатов. Также Трамп отметил, что введет «существенные дополнительные пошлины» на экспорт из данных стран.

Ранее, 6 августа 2025 года, Дональд Трамп уже анонсировал введение 100-процентных пошлин на импорт чипов и полупроводников. По его словам, данные меры направлены на защиту американской промышленности и сокращение зависимости от зарубежных поставщиков.