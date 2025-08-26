Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён боялся повторить судьбу Зеленского в Белом доме

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён боялся повторить судьбу своего украинского коллеги Владимира Зеленского в ходе встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом южнокорейский лидер заявил на форуме Центра стратегических и международных исследований, передает ТАСС. Политик отметил, что перед встречей Трамп опубликовал "угрожающий пост" о "чистках" в Южной Корее. Также в ходе встречи американский лидер упомянул обыски на американских базах. В связи с этим администрация Ли Чжэ Мёна опасалась повторения судьбы украинского лидера. "Но я знал, что я не столкнусь с такой ситуацией. Потому что я читал книгу Трампа "Искусство сделки", - сказал Ли Чжэ Мён. Встреча президентов Южной Кореи и США прошла в Вашингтоне. Это первый визит Ли Чжэ Мёна в США с момента его вступления в должность в начале июня. В ходе переговоров Трамп заявил о планах обратиться к Южной Корее с просьбой передать в собственность Вашингтона военную базу, арендуемую в республике. При этом президент США не стал отвечать на вопрос о возможности сокращения численности американского военного контингента в республике.