Госсекретарь США Марко Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой евродипломатии Кайей Каллас договорился продолжить дипломатические усилия по остановке украинского конфликта. Об этом сообщили в Госдепе, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в переговорах участвовали министры иностранных дел Украины, Германии, Италии, Великобритании, Финляндии, Польши и Франции.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отказывается идти на компромиссы с целью урегулировать конфликт в стране.