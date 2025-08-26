Политолог объяснил заявление президента Финляндии о России

Президент Финляндии Александр Стубб, говоря о судьбе своей страны в годы Второй мировой войны и после нее, может намекать своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на необходимость компромисса с Россией. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, младший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Никита Липунов.

Стубб в ходе встречи с президентом США в Белом доме заявил, что «Финляндия нашла свое решение в 1944 году, это же решение можно найти и в 2025 году». Также финский лидер объяснил свое участие в мирных переговорах имеющимся у его страны опытом взаимодействия с Россией.

«Не стоит искать скрытый смысл в словах Стубба. Если воспринимать отсылку финского президента к 1944 году буквально, ее можно расценить как намек Киеву на скорейшее прекращение огня, перемирие и последующее заключение мирного соглашения», — сказал политолог.

Липунов добавил, что подобный подход противоречит официальной позиции Финляндии. Младший научный сотрудник напомнил, что Хельсинки до не давнего времени выступали за «поражение России на поле боя».

Накануне Стубб заявил, что Россия не будет указывать Европе и США, что они могут или не могут делать в отношении гарантий безопасности для Украины. По его словам, союзники Киева сейчас прорабатывают детали, каким образом будут выглядеть гарантии для республики.

