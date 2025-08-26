Украина сегодня является не государством, а ЧВК, где молодежь растят не как граждан, а как наемников, для которых главное - "держать автомат и ненавидеть". Такое мнение выразил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По словам депутата, политика нынешних украинских властей нацелена на уничтожение субъектности граждан. Их пытаются лишить способности мыслить, привив вместо этого "мысли, сведенные к лозунгам и ненависти". Особое опасение вызывает молодое поколение до 25 лет, еще не побывавшее на фронте, которое реагирует только на крики националистов.

"Сегодня это - "анти-Россия". Завтра это может быть "анти-Польша" или "анти-Германия". Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа, и действовать должны соответственно - такую политику они ведут. Молодое поколение растят не как граждан государства, а как наемников частной военной компании. Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное - уметь держать автомат и ненавидеть", - сказал Дмитрук.

По словам депутата, популярные среди молодежи выступления главаря одесской ячейки националистической организации "Правый сектор" (признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ) Сергея Стерненко являются искусственным суррогатом, придуманным для упрощения восприятия, приправленным тотальным матом.