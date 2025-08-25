Вучич назвал главной целью внешней политики Сербии вступление в ЕС

Ключевой внешнеполитической целью Сербии остается вступление в Евросоюз. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, передает ТАСС.

Сербский глава пообещал, что, пока он возглавляет страну, она будет «твердо оставаться на европейском пути, приверженной и решительной в проведении необходимых реформ». По словам Вучича, членство в ЕС остается для Белграда приоритетом, поскольку «именно там находится место республики».

Также президент Сербии высказался об отношениях с лидером России Владимиром Путиным, отметив, что они остаются корректными. Вучич выразил уверенность, что глава РФ готов завершить конфликт на Украине мирным соглашением. В связи с этим сербский президент заявил о готовности принять Путина и Владимира Зеленского с целью проведения возможных мирных переговоров.