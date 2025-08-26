Трамп хочет переименовать Минобороны США в "министерство войны"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает переименование министерства обороны США в "министерство войны". Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Это называется министерством обороны, но, между нами, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, то, возможно, уже скоро мы озвучим некоторую информацию на этот счет", – сообщил Трамп, которого цитирует ТАСС.

Американский лидер напомнил, что Минобороны носило подобное название в периоды Первой и Второй мировых войн. Трамп также добавил, что считает название "министерство войны" намного более весомым.

Ранее сообщалось, что национальная гвардия США мобилизует 1,7 тысячи бойцов для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией. Они будут мобилизованы в 19 штатах в ближайшие недели, чтобы помочь министерству внутренней безопасности.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп собирается привлечь армию для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Соответствующий приказ был тайно отдан президентом США Пентагону. Теперь американская армия сможет проводить военные операции на море и на территории других стран.