«Война будущего уже началась»: Трамп о конфликте на Украине

Американские специалисты внимательно изучают опыт боевых действий на Украине, в ходе которых широко применяются дроны различных типов, рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава США заявил об интересе Пентагона к конфликту на Украине в ходе встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

«Это [противостояние на Украине] крупнейшее из того, что бывало с точки зрения боевых действий. Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников», — отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что ранее не было конфликтов, в которых бы так широко применялись дроны. Он добавил, что сведения о применении БПЛА изучают как в Пентагоне, так и в Белом доме.

Напомним, что в ходе встречи с выпускниками Военной академии США (West Point) в мае 2025 года Трамп сообщил, что быстрое развитие дронов в конфликте между РФ и Украиной является «пугающим фактом».

Президент США выразил удивление тем, что современные беспилотники могут не только быстро летать, но и точно попадать в цель.