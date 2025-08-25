В Чернобыле выявили схемы незаконного агробизнеса
Правоохранительные органы Украины выявили схему незаконного агробизнеса в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-службу украинского генпрокурора.
Уточняется, что речь идет о случаях незаконного выращивания и продажи сельскохозяйственных культур. При этом, фермерство велось прямо на радиоактивно-загрязненных землях.
Согласно информации прокуратуры, в 2021 году местный чиновник совместно с землеустроителем сельсовета и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование 1790 гектаров зараженной радиацией земли в зоне Чернобыльской АЭС. Согласно украинским законам, распоряжаться территориями в этом регионе может только правительство.
В результате, в зоне АЭС построили фермы по выращиванию сельхозкультур. Урожай продавали в том числе и хлебокомбинатам.
«Нанесённый ущерб государству составляет свыше 4,9 миллиона гривен. Поселковому председателю Житомирской области, землеустроителю и трем директорам частных предприятий предъявлены обвинения в самовольном занятии земельных участков и злоупотреблении служебным положением», — сообщили в прокуратуре.