Нетаньяху прокомментировал гибель журналистов при ударе ЦАХАЛ по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сожалеет о «трагическом происшествии» на юге сектора Газа. Об этом пишет NDTV.

Ранее западные СМИ рассказали, что в результате удара ЦАХАЛ по приемному отделению больницы на юге сектора Газа погибли 20 человек, в том числе 5 журналистов — сотрудники Reuters, Associated Press и Al Jazeera.

«Израиль глубоко сожалеет о трагическом происшествии, которое произошло сегодня в больнице Насера в Газе», — отметил глава кабмина.

По его словам, в Израиле ценят работу репортеров, медицинского персонала и всех гражданских лиц. Он добавил, что военные власти начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в 2023-2025 годах в анклаве погибли 244 журналиста. Среди них были как представители региональных СМИ, так и ведущих мировых агентств.