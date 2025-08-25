Раскрыт хитрый ход Трампа перед поражением Украины

Президент США Дональд Трамп реализует искусную стратегию, цель которой — свалить всю вину за неминуемое поражение Украины на Европейский союз и выйти из ситуации "сухим из воды". Такое мнение высказал журналист-международник Алексей Наумов в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста* (признан в России иностранным агентом).

По его словам, Трамп прекрасно понимает: если он прямо сейчас перекроет поставки оружия и разведданных, то в момент краха Киева его назовут "человеком, который сдал Украину", что станет для него политической катастрофой. Поэтому он действует гораздо тоньше.

Эксперт раскрыл суть "хитрого хода" Трампа, который состоит из трех ключевых элементов.

Помощь чужими руками. США напрямую не поставляют оружие. Вместо этого Трамп позволяет Евросоюзу покупать американское вооружение, которое уже сам ЕС передает Украине. Таким образом, формально Вашингтон ни при чем — это просто бизнес с Европой.

Дипломатическое самоустранение. Трамп организует переговоры между Путиным и Зеленским, но демонстративно отказывается в них участвовать, заявляя: "Мне не очень хотелось бы присутствовать на ваших встречах". Это позволяет ему в будущем сказать: "Я создал условия, а они сами не договорились".

Перекладывание ответственности. Все разговоры о "гарантиях безопасности" Трамп также переадресовывает европейцам, предлагая им "самим как-нибудь там заниматься".

По мнению Наумова, эта стратегия рассчитана на финал конфликта, который он считает предрешенным.

"Заметьте, я специально говорю не если Украина потерпит поражение, а когда", — подчеркнул эксперт.

В момент поражения Трамп, по этой логике, сможет заявить: "А я не при чем. Я позволял европейцам покупать оружие, я организовывал встречи. Это они провалились". Таким образом, он и остановит конфликт, как обещал, и сделает козлом отпущения Евросоюз, который останется один на один с разгромленной Украиной и счетами за американское оружие.

