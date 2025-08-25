Вуди Аллен ответил на критику из-за участия в российском кинофестивале

Американский режиссер Вуди Аллен ответил на критику в свой адрес из-за участия в российском кинофестивале. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Аллена, он считает важным поддержку диалога о кино по всему миру вне зависимости от политики. Он также добавил, что прекращение таких диалогов вряд ли сможет пойти на пользу чему-либо. При этом Аллен подчеркнул, что не поддерживает действия России на Украине.

«Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры — это способ помочь чему-либо», — заявил он.

Напомним, что 24 августа Вуди Аллен принял онлайн-участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» в рамках Московской международной недели кино. Позже его внесли в базу украинского сайта «Миротворец»* (признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России) за «поддержку российской агрессии».

