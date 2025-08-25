Киев пригрозил Польше последствиями в случае запрета бандеровской символики

Инициатива Варшавы о запрете националистической украинской символики потребуют от Киева соответствующей реакции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил на официальном уровне приравнять бандеровскую символику к фашистской. Он пообещал в ближайшее время направить соответствующий законопроект в парламент.