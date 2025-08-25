Киев пригрозил Польше последствиями в случае запрета бандеровской символики
Инициатива Варшавы о запрете националистической украинской символики потребуют от Киева соответствующей реакции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил на официальном уровне приравнять бандеровскую символику к фашистской. Он пообещал в ближайшее время направить соответствующий законопроект в парламент.
«Киев благодарен официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан. В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны», — сказал источник в МИД Украины.