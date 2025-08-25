Киев пригрозил Польше последствиями в случае запрета бандеровской символики

Аксинья Кравченко

Инициатива Варшавы о запрете националистической украинской символики потребуют от Киева соответствующей реакции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Киев пригрозил Польше последствиями в случае запрета бандеровской символики
© Global Look Press

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил на официальном уровне приравнять бандеровскую символику к фашистской. Он пообещал в ближайшее время направить соответствующий законопроект в парламент.

«Киев благодарен официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан. В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны», — сказал источник в МИД Украины.