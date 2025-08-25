"Трибунал вместо выборов": офицер ВСУ резко выступил против Залужного

Бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному готовят не президентские выборы, а военный трибунал. С таким жестким и бескомпромиссным заявлением выступил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев, известный как Арти Грин в эфире Youtube-канала Politeka. По его словам, если Залужный решится пойти в политику, ему придется ответить за гибель десятков тысяч украинских солдат.

Бекренев убежден, что поход Залужного в президенты превратит избирательную кампанию в публичный допрос по самым болезненным вопросам конфликта, которые на самом деле должны звучать в зале военного трибунала.

"Тогда придется отвечать на вопросы, которые нужно было задавать на трибунале", — заявил офицер, подчеркнув, что речь идет о провальных операциях 2022-2023 годов.

По мнению Бекренева, цена этих событий — это "десятки тысяч жизней наших воинов". Он прямо заявил, что Залужный, как непосредственный участник и руководитель тех операций, должен дать на эти вопросы ответ, и именно трибунал обязан определить степень его вины.

"Обвинение никто не предъявляет, но оно висит в воздухе. Кто-то совершил эти преступления, и главком — как минимум свидетель", — добавил он.

Бекренев отметил, что слухи о политических амбициях Залужного "не бывают без огня" и что его активно "сватают" в некий политический проект. Однако он настоятельно порекомендовал бывшему главкому отказаться от этой идеи, так как в противном случае его ждет неминуемая и крайне жесткая публичная ответственность за военные неудачи.