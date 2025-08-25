Сотрудники ТЦК (аналог военкомата) в День независимости Украины нанесли детскому тренеру Евгению множественные травмы головы, мужчина скончался в реанимации, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

По его словам, читательница прислала ему письмо, в котором рассказала о трагической гибели своего друга, «светлого, творческого, неординарного человека», детского тренера от рук «людей Владимира Зеленского».

«Человек просто поехал в Киев, имея на это законное право — отсрочку от службы. Маршрутное такси было остановлено работниками ТЦК, мужчину грубо вытолкали и запихнули в автомобиль. Потом неизвестность для родных, поиски, реанимация в Смелянской больнице и конец», — цитирует Дмитрук строки из письма.

По словам подписчицы, молодой мужчина был добрым соседом, клиентом турфирмы, волонтёром, неравнодушным к общественной жизни горожанином, законопослушным гражданином Украины.

Женщина отметила, что Евгений оставил после себя добрую и светлую память в сердцах своих учеников.

В одной из последующих публикаций Дмитрук сообщил, что оборвалась жизнь очередной жертвы Зеленского — Виталий С. умер от сердечной недостаточности в здании Ровенского областного ТЦК.