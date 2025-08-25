Трамп обещал «убедительное завершение» еще одного военного конфликта
Президент США Дональд Трамп пообещал завершить еще один военный конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое обещание он дал во время своего выступления в Белом доме. По словам Трампа, в ближайшие две-три недели произойдет «убедительное завершение» конфликта в секторе Газа.
«Я думаю, что в ближайшие две-три недели будет довольно хорошее убедительное завершение», — заявил он.
Напомним, что 7 октября 2023 года Израиль стал целью крупнейшей атаки со стороны палестинского движения ХАМАС. Боевики движения атаковали приграничные районы страны и открыли огонь по военным и гражданским лицам. Кроме того, они также практиковали захват заложников среди мирного населения. В ответ на это Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывал на более легкое разрешение конфликта на Украине.