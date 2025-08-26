Президент Южной Кореи на встрече с Трампом боялся повторить судьбу Зеленского

Администрация президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна опасалась, что с ним может повториться ситуация, которая произошла с Владимиром Зеленским во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в феврале. Об этом южнокорейский лидер заявил на форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией).

Ли Чжэ Мён напомнил, что за несколько часов до саммита в социальных сетях Дональд Трамп опубликовал "угрожающий пост" о "чистках" в Южной Корее, а на самой встрече американский лидер упомянул обыски на американских базах.

"Моя администрация боялась, что мы можем повторить судьбу Зеленского", - сказал Ли Чжэ Мён. Трансляцию его выступления ведет CSIS.

Reuters: США и Южная Корея пересмотрят свой военный союз

"Но я знал, что я не столкнусь с такой ситуацией. Потому что я читал книгу Трампа "Искусство сделки", - добавил Ли Чжэ Мён.

На встрече Ли Чжэ Мён отметил, что южнокорейские власти не проводили обыск американских баз из-за событий военного положения. По его словам, специальный прокурор не подчиняется президенту и занимается проверкой фактов. Власти Республики Корея сочли переговорной тактикой высказывания Трампа о "чистках" и "революции" в Южной Корее.

После заявления о "чистках" Трамп пояснил, что ему стало известно о "жестких обысках в церквях", которые прошли по указанию нового правительства. По словам Трампа, он слышал, что южнокорейские власти якобы "даже вошли на американскую базу" за информацией. Уже на самой встрече с Ли Чжэ Мёном американский президент предположил, что могло иметь место "недопонимание", но заявил о существовании "слухов об обысках в церквях".

В начале августа полиция Республики Корея провела обыски в церквях секты "Саран чеиль", которую возглавляет пастор с правыми взглядами Чон Гван Хун. Правоохранительные органы подозревают, что тот мог стоять за погромом суда, который в январе выдал ордер на арест предыдущего президента Юн Сок Ёля. Чон Гван Хун организовывал массовые митинги в поддержку Юн Сок Ёля, который сейчас содержится в СИЗО.