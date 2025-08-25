Иранский чиновник обвинил Россию в помощи Израилю

Россия предоставляла Израилю разведданные в ходе 12-дневной войны с Ираном. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр в интервью телеканалу Seenergyir.

«Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране», — обвинил Садр.

По словам чиновника, Россия только осудила атаку Ирана Израилем. Садр подчеркнул, что у Москвы и Тегерана должны быть серьезные отношения, но «доверять нельзя».

Ранее стало известно, что США истощили четверть своего запаса современных ракет противоракетной обороны THAAD за 12 дней конфликта Израиля и Ирана.