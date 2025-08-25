Инициативы Варшавы по запрету украинской националистической символики потребуют адекватного ответа от Киева.

Об этом СМИ сообщил источник в украинском дипломатическом ведомстве.

— Любые политизированные решения об уравнивании украинских символов с нацистскими и коммунистическими могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны, — передает сообщение РИА Новости.

В понедельник, 25 августа, польский президент Кароль Навроцкий предложил в рамках местного законодательства уравнять бандеровскую и фашистскую символики. Помимо этого, лидер Польши наложил вето на закон, который предоставлял неработающим украинским беженцам социальные выплаты и медицинское обеспечение.

9 августа этого года во время концерта музыканта на Национальном стадионе в Варшаве зрители размахивали бандеровским флагом. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил этот инцидент, подчеркнув, что гости страны должны соблюдать ее законы и обычаи.

По словам премьер-министра страны Дональда Туска, власти Польши депортируют из страны 57 украинцев и шесть белорусов на фоне скандала с флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), который заметили на концерте белорусского исполнителя.

