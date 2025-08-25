Стало известно, что случилось с жившими на границе с Грузией украинцами

Сотрудники одесского ТЦК (аналог военкомата на Украине) забрали 40 мужчин, застрявших на границе между Россией и Грузией и недавно вернувшихся домой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В июле стало известно, что в нейтральной зоне на российско-грузинской границе застряли свыше 80 украинцев (в основном бывших заключенных), депортированных из России.

Грузинские власти отказались пропускать украинцев, так как у них не было действительных документов. В итоге, гражданам Украины пришлось несколько недель жить в подвале на границе, пока дипломаты решали их судьбу.

На прошлой неделе домой вернулись 55 мужчин и 10 женщин. Власти сразу же направили их в одну из городских больниц.

В пятницу, 22 августа, сотрудники ТЦК прибыли в клинику, забрали мужчин и отвезли в учреждение. Тех, кто по тем или иным причинам не подлежит призыву, отпустили, остальных оставили в центре.

Адвокат Анна Скрипка заметила, что по закону гражданам Украины полагается семь дней, чтобы встать на воинский учет. Вместе с тем, добавил она, этих людей задержали уже на второй день.