В Финляндии заявили о катастрофе из-за разрыва связей с Россией

Больше всех от разрыва экономических связей с Россией в Евросоюзе пострадала Финляндия. Об этом заявил глава Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми, передает РИА Новости.

Он отметил, что экспорт и экономика Финляндии были тесно связаны с Россией и в результате разрыва связей из более чем двух тысяч компаний, продававших товары РФ, осталось меньше сотни.

«Потери компенсировали увеличением экспорта на другие рынки. Например, машин в 2023-м продали явно больше, чем в 2021-м», — сказал Ромакканиеми.

Однако переориентирование, по его словам, не помогло и в настоящее время убытки страны достигли четырех миллиардов долларов. В частности, пострадали пассажирские перевозки и логистика, машиностроительная отрасль, производители подъемно-транспортного оборудования, судостроительные верфи и поставщики для горнодобывающей промышленности. Также рухнул туристический бизнес, сумма ущерба от отсутствия гостей из РФ в 2024 году достигала миллиона евро в день.