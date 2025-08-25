Вуди Аллена внесли в базу «Миротворца»* за «поддержку российской агрессии»

Американский режиссер художественного кино Вуди Аллен был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Так, постановщика обвинил в «публичной поддержке российской агрессии». Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил ТАСС.

Аллен выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Он рассказал, что смотрел фильм «Война и мир», хронометраж которого составляет почти семь часов. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило выступление американского режиссера.

Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов оказался в базе «Миротворец»*. На портале опубликована карточка о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к известному фильму с участием актера «Бегущий по лезвию 2049» американского режиссера Дени Вильнева.

Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Украинские специальные службы также заочно предъявили обвинения народному артисту России Григорию Лепсу в связи с его поддержкой специальной военной операции.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.