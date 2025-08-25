Издание Responsible Statecraft считает, что страны Европы уже закончили расследование подрывов на нитках российского газопровода «Северный поток», но его итоги игнорируются.

Как сообщает издание, выводы расследования «невыгодны» текущей политической повестке, поэтому дело пытаются замять. Это стало очевидно после задержания бывшего военного офицера из Украины, которого подозревают в причастности к подрыву.

«Арест бывшего украинского военного офицера, обвиняемого в руководстве группой по саботажу трубопроводов “Северный поток-1” и “Северный поток-2” 26 сентября 2022 года, прозвучал как звонок мобильного телефона в церкви — все что-то слышат, но никто не смотрит или не делает вид, что замечает», — пишет издание.

Как считает автор статьи, это может быть связано с тем, что сразу после подрыва мировые лидеры и СМИ поспешили обвинить в диверсии саму Россию. Но когда расследование «пошло в обратном направлении», власти Швеции фактически прекратили дело.

«Одно точно решено: элита, поспешившая обвинить Россию, была совершенно неправа. Почему никто не хочет этого признать, в общем-то, не такая уж и загадка», — сообщает источник.

26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» одновременно прогремели два взрыва. 21 августа 2025 года в Италии задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков».