"Вешаться или стреляться": в Киеве раскрыли суть предложения США Зеленскому

Соединенные Штаты Америки пытаются снять с себя любую ответственность за исход мирных переговоров, предлагая Украине сделать выбор без выбора, подобный предложению осужденному "вешаться или стреляться". Такую оценку американской стратегии дал директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире своего Youtube-канала.

По мнению эксперта, США лишь имитируют участие в переговорном процессе, пытаясь решить тактические задачи, но уклоняясь от стратегических решений и, что самое главное, от любых гарантий.

Бортник утверждает, что Вашингтон, с одной стороны, подталкивает Киев к необходимости "территориального обмена" (то есть уступке территорий), а с другой — заявляет, что это должно быть суверенное решение самой Украины.

"Ответственность за этот территориальный обмен будет лежать полностью на вас. Вы сами примете решение", — так политолог описывает позицию США.

Он сравнивает эту ситуацию с тем, как осужденного заводят в комнату для казни и предлагают самому выбрать способ — повешение или расстрел.

Главная проблема такой тактики, по словам Бортника, заключается в том, что США не собираются становиться стороной мирного соглашения и брать на себя формальные обязательства по его выполнению.