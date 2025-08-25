Трамп: США перестали платить Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна больше не платит никаких денег Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По его словам, теперь США продает оружие странам НАТО, поскольку альянс принял решение о наращивании расходов на оборону.

«Мы не платим Украине никаких денег. <...> Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы до 5%», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывал на более легкое разрешение конфликта на Украине.