Философия дзюдо: стиль общения Путина с Трампом возмутил Запад

Несколько дней назад на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая вызвала огромный резонанс в мире. В арсенале российского президента есть много то, что может оказать воздействие на американского лидера, включая методы КГБ и приемы дзюдо.

«Путин может полагаться на сочетание мастерства в обращении с разведывательными ресурсами, философии дзюдо и психологических концепций времен холодной войны», — пишет автор немецкого издания Merkur.

В статье говорится, что опыт Путина в ведении переговоров очевиден, особенно в его общении с Трампом. Он последовательно избегает критики в адрес последнего, нередко характеризуя его как проницательного и компетентного политика. Это вызывает опасения на Западе, где полагают, что искусные тактики российского президента могут склонить американского коллегу к решениям, выгодным Кремлю.

Трамп высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску

Как отмечают западные аналитики, российский лидер, подобно дзюдоисту, использует принцип выведения оппонента из равновесия посредством манипуляций, а не прямого столкновения.

В качестве иллюстрации умения Путина воздействовать на переговорщиков приводят его встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2007 году, когда он явился с крупной собакой. Также памятными стали переговоры с Трампом в Хельсинки в 2018 году, после которых американский президент предстал перед публикой в состоянии неуверенности, создавая впечатление, что он находится под влиянием Путина.

Запад склонен видеть в действиях Путина применение проверенных методов воздействия на Трампа, нежели признавать, что оба лидера могут руководствоваться в первую очередь интересами своих стран, пишет АБН24.

