Крупнейший военный парад «Сила единства» пройдет в Сербии

Крупнейший военный парад с участием новых сербских и импортных вооружений состоится в Белграде 20 сентября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство обороны республики.

Парад будет приурочен к празднованию Дня сербского единства, свободы и национального флага.

В рамках парада запланирован проход эшелона военнослужащих всех родов и служб армии Сербии и кадетов Военной академии, подразделений и техники, плавсредств Речной флотилии, а также пролет воздушных судов.

Как отмечал в июне президент Сербии Александр Вучич, в параде примут участие 10 тысяч военнослужащих. Тогда он добавил, что немного стран могут позволить себе вывести столько военнослужащих. Он выразил уверенность, что гражданам «не будет стыдно за всеобщий прогресс своей армии и своей страны».

Также сообщалось, что 3 сентября в Китае состоится военный парад в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайскому народу японской агрессии и в рамках празднования окончания Второй мировой войны. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представит гиперзвуковые ракеты, новейшие танки и беспилотные технологии. На параде будет присутствовать президент России Владимир Путин.